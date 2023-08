FC Porto estreia resumos adaptados à deficiência visual e auditiva

Às imagens dos jogos é acrescentada narração audiodescritiva e língua gestual.

Numa iniciativa pioneira em Portugal, o FC Porto estreou os resumos inclusivos, elaborados para serem mais acessíveis a pessoas com deficiência visual e auditiva. Às imagens difundidas pelo clube com o essencial das partidas, é acrescentada a língua gestual e uma audiodescrição das jogadas.

Esta última parte pode parecer igual às habituais narrações dos jogos, mas diferencia-se pela forma concreta e precisa com que descreve as jogadas e outras situações, aproximando as pessoas com problemas visuais e auditivos da real compreensão do jogo.

À semelhança do que acontece já hoje com o Moreirense-FC Porto, estes resumos estarão disponíveis nas plataformas do clube no dia seguinte aos desafios. É mais uma iniciativa dos dragões neste âmbito depois dos relatos com audiodescrição, com o clube a prometer que "não será o último passo no processo de reforço da responsabilidade social".