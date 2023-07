FC Porto estará atento a lateral-esquerdo que esteve no Mundial sub-20

Imprensa colombiana aponta o interesse do FC Porto em Andrés Salazar.

Andrés Salazar, lateral-esquerdo de apenas 20 anos que atua no Atlético Nacional, da Colômbia, está a ser seguido com particular atenção por parte do departamento de "scouting" do FC Porto, garante a Imprensa daquele país. O jovem, que esteve no Mundial de sub-20 pela sua seleção, está avaliado em apenas 300 mil euros pelo "Transfermarkt".

Em todo o caso, os portistas não avançaram com qualquer proposta, estando apenas a avaliar a evolução do jogador que ainda só fez sete jogos este ano na equipa que é orientada por Paulo Autuori.