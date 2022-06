FC Porto criará cidade virtual para investimentos no Metaverse

Diretor de marketing dos dragões fala num acordo que "catapulta a marca para um nível altíssimo".

O FC Porto anunciou esta quarta-feira que entrou no Metaverse através da plataforma Upland, tornando-se no primeiro clube europeu a fazê-lo.

De acordo com nota oficial publicada pelos dragões, a Upland "permite negociar no Metaverse endereços espelhados do mundo real", detalhando: "De uma forma muito simples, a Upland é semelhante ao famoso jogo de tabuleiro Monopólio, mas no Metaverse, um conceito de universo online 3D que combina diversos ambientes virtuais e que permite que os usuários trabalhem, se encontrem, joguem e socializem nesses ambientes. O Metaverse permite uma espécie de 'segunda vida' online, mas mapeada do mundo real, ou seja, uma versão virtual 3D do mundo onde todos vivemos."

Ainda segundo o emblema azul e branco, para o estabelecimento do FC Porto no Metaverse será criada a cidade do Porto, bem como o Estádio do Dragão e o aeroporto. Os utilizadores poderão adquirir propriedades no jogo que existem efetivamente no mundo real. Serão criados NFTs próprios da Upland que podem ser adquiridos ou então conquistados através de mecânicas do jogo e que serão a "moeda" a utilizar na referida plataforma.

Dirk Lueth, fundador e CEO da Upland, deu as boas-vindas ao FC Porto ao Metaverse. "O futebol é uma forma de vida. As pessoas comem, dormem e respiram a pensar em futebol. Para os portistas, levar essa paixão para o Metaverse é uma oportunidade sem paralelo de aprofundar a ligação ao clube", afirmou. Já Tiago Gouveia, diretor de marketing dos dragões, acrescentou que "dizer que é mais um passo é curto". "Este não é um passo qualquer. Sermos o primeiro clube de futebol europeu a estabelecer-se no Metaverse, através da Upland, com a nossa cidade, estádio, jogadores e adeptos catapulta a nossa marca para um nível altíssimo neste âmbito. Estamos sempre atentos a novas oportunidades e o Metaverse não nos pode passar ao lado. A prova de que não passa é esta aposta que fazemos", salientou. Pedro Albuquerque, Head of International do FC Porto, rematou: "O crescimento internacional do FC Porto faz-se a vários níveis. Pensar no Metaverse como o futuro começa a ser um erro. É o presente. Está aqui a bater-nos à porta e queremos estar do lado certo, como sempre. Esta aposta, até por sermos os primeiros, é entusiasmante e, acredito, vai trazer aos nossos adeptos oportunidades únicas de interação, criando, literalmente, um novo mundo recheado de portismo", encerra.