Em antevisão ao Famalicão-FC Porto, Fábio Martins, jogador do Al Khaleej, disse que os dragões não se vão "focar mais na Taça de Portugal", até porque acreditam que é possível conquistar o campeonato.

Famalicão e FC Porto defrontam-se esta quarta-feira (20h30) na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. São duas equipas que Fábio Martins, avançado do Al Khaleej, da Arábia Saudita, já representou - os azuis e brancos na formação e na equipa B - e o futebolista de 29 anos faz a antevisão ao encontro, que espera ser "bastante bem disputado", salientando que as "equipas de Sérgio Conceição são sempre muito consistentes" e que o "Famalicão sempre que tiver bola vai criar dificuldades."

E para os dragões a Taça de Portugal não passou a ser mais importante que o campeonato, defende Fábio Martins, que diz que a equipa da cidade Invicta acredita na conquista do título. E o treinador também, pelo que não deverá fazer qualquer tipo de poupança, como o próprio assumiu na conferência de imprensa de ontem.

"Se o FC Porto estivesse mais distante do Benfica, como estava há duas jornadas, se calhar, poderia focar-se mais na Taça de Portugal, mas, agora, acredito que, com esta distância tão curta, de quatro pontos, e com o Benfica a ter ainda jogos contra Braga e Sporting, o FC Porto está cada vez mais crente de que pode chegar ao título da I Liga", disse, em declarações à Antena 1.

"Não sei se vai poupar jogadores. Não acredito, porque, conhecendo o mister Sérgio [Conceição] como conheço, vai querer dar tudo para ganhar as duas competições", afirmou.

A respeito do Famalicão, o extremo salientou que sempre acreditou que os minhotos "iriam dar a volta", depois de um "começo difícil". "O Famalicão tem excelentes jogadores. Estão a fazer uma época que pode ser de sonho", vincou.