FC Porto está a "preparar investida" por central do Atlético Mineiro, dizem no Brasil

Nathan Silva, defesa-central do Atlético Mineiro, interessa ao FC Porto, adianta o UOL Esporte.

O eixo da defesa do Atlético Mineiro tem sido um setor com algumas trocas. Júnior Alonso, titularíssimo em 2021, saiu para o Krasnodar e Diego Godín chegou para o substituir. Mas poderá haver mais alterações. É que Nathan Silva, o outro central mais utilizado na época passada, tem mercado...

De acordo com o UOL Esporte, o FC Porto está interessado no brasileiro, de 24 anos, e estará mesmo a "preparar uma investida" nos próximos dias. Além dos dragões, também o Tigres, do México, estará interessado no futebolista campeão brasileiro.

Segundo a publicação, o Galo não aceita negociar Nathan Silva por um valor inferior a oito milhões de reais [1,27 milhões de euros, sensivelmente].

Na época passada, em que além do campeonato venceu também a Taça do Brasil, o defesa-central realizou 34 jogos na segunda metade da época, marcou três golos e fez uma assistência. Na primeira metade de 2021 representou o Atlético Goianiense (um golo em 22 jogos).