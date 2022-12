FC Porto está à espera dos "três pilares"

Fim do sonho luso no Catar devolve a Conceição, antes do Vizela, Diogo Costa, Otávio e Pepe, mas este lesionado.

Foi com a esperança de regressar apenas depois do dia 19 que Diogo Costa, Pepe e Otávio deixaram o Olival com destino ao Catar, mas a eliminação prematura de Portugal no Mundial, no sábado, aos pés de Marrocos, faz com que o guarda-redes, o central e o médio voltem antes do previsto ao centro de treinos do FC Porto.

Portugueses chegam este domingo (17h15) e são esperados até terça-feira no Olival para preparar um jogo decisivo na Taça da Liga. Capitão regressa com uma fratura docúbito do braço esquerdo e deve ser poupado.

Os "três pilares", como Sérgio Conceição lhes chamou na quarta-feira, chegam este domingo (17h15) ao nosso país e são esperados até terça-feira nos trabalhos dos dragões, bem a tempo de iniciarem a preparação para um encontro decisivo para a continuidade da equipa na Taça da Liga.

Cumpre-se este domingo exatamente um mês desde que Diogo Costa, Pepe e Otávio trabalharam pela última vez no Olival

Dos três que passaram os últimos 30 dias fora do Olival, Otávio é quem tem mais fortes possibilidades de jogar alguns minutos com o Vizela, tal como sucedeu com Grujic (titular) e Taremi (suplente) frente aos flavienses. Com Diogo Costa como alternativa a Cláudio Ramos nas taças da Liga e de Portugal, a maior dúvida envolve Pepe. O capitão sofreu uma lesão no antebraço esquerdo contra os marroquinos e será reavaliado pelo departamento médico portista. A ser utilizado, será forçosamente com uma proteção na zona afetada, mas tudo indica que Conceição o irá poupar, até pelo desgaste acumulado no Mundial.

Foram os minutos realizados pelo guarda-redes portista no Mundial. O central fechou a participação na prova com 360" e o médio com 199"

Os portistas lideram o Grupo A, com mais dois pontos do que Mafra e Vizela, e um empate até pode ser suficiente para avançar para os quartos de final da Taça da Liga, desde que a equipa que disputa a II Liga não vença o Chaves por mais do que um golo de diferença.