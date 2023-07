FC Porto está à espera do sim de Juan Riquelme por Alan Varela

Diretor desportivo do Boca regressou ontem a Buenos Aires e vai reunir com os seus pares para acertar a saída do médio para o Dragão.

Ainda não há fumo branco, mas não deve faltar muito tempo para que FC Porto e Boca Juniors cheguem a um entendimento e anunciem a transferência de Alan Varela. Juan Riquelme, diretor desportivo do emblema argentino, esteve no Chile a acompanhar os sub-20 do clube (venceram a Taça Libertadores da categoria) e, por isso, só ontem regressou a Buenos Aires, onde irá reunir com outros elementos do conselho de futebol para analisar os últimos números que o FC Porto colocou em cima da mesa.

Na ausência de Riquelme, Daniel Bolotnicoff foi o responsável pelas negociações com o emissário dos dragões que, de acordo com a Imprensa local, elevaram a oferta para 8,4 M€, incluindo mais 1,7 M€ em objetivos que serão "fáceis de alcançar".

Passam pela qualificação do FC Porto para a Liga dos Campeões em 2024/25 e pelo médio atingir um determinado número de jogos como titular. Tudo somado, o Boca receberá cerca de 10 M€, valor mínimo que estabeleceu para a venda de uma das suas estrelas e que O JOGO já tinha adiantado na semana passada.

O que ainda estará por acertar é a percentagem do passe que o Boca vai manter. No mínimo, serão 10% mas Riquelme está a tentar esticar a corda para o dobro e o mais provável é os papéis serem assinados por um valor intermédio. O diário "Olé" diz, citando um fonte do Boca , que esta é uma oferta "impossível de recusar".

A transferência de Varela, 22 anos, para o Dragão está iminente, restando saber se o médio ainda jogará na quinta-feira com o Barracas Central, para a Taça da Argentina, ou se viajará antes para Portugal para se juntar ao estágio que o FC Porto. O Boca Juniors já está, aliás, a tratar de encontrar um substituto e, nesse sentido, o (ainda mais) jovem Mauricio Benitez, um dos campeões da Taça Libertadores de sub-20, deverá a começar já a treinar com a equipa principal.