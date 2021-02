FC Porto esclarece situação clínica de Nanu

Emblema azul e branco esclarece lesão sofrida pelo lateral no Belenenses-FC Porto.

O FC Porto já esclareceu o estado de saúde de Nanu, após o violento choque sofrido esta quinta-feira durante o embate frente ao Belenenses, no Estádio do Jamor, que terminou empatado 0-0.

"Nanu sofreu uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perda de conhecimento, encontrando-se consciente, estável e já orientado no tempo e no espaço", começou por informar o emblema azul e branco.

De acordo com os exames já realizados no Hospital de São Francisco Xavier, para onde se dirigiu diretamente do relvado, de ambulância, não se verificaram "alterações com gravidade clínica". No entanto, o jogador que ainda "recuperou os sentidos no relvado", "continuará em observação na unidade hospitalar lisboeta."

