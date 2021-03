FC Porto esclarece lesões sofridas por Pepe e Corona em Barcelos

Os dois atletas estão em dúvida para o jogo com a Juventus, segundo Sérgio Conceição.

O FC Porto detalhou este sábado, através de nota publicada no site, as lesões sofridas por Pepe e Jesús Corona na primeira parte do jogo com o Gil Vicente, em Barcelos, em que os dois jogadores foram substituídos ao intervalo.

"Pepe saiu com queixas relacionadas com o edema na perna direita sofrido anteriormente. Tecatito Corona, por sua vez, contraiu um hematoma na região periorbitária direita resultante de um choque de cabeças", pode ler-se.

Pepe e Corona foram substituídos por Sarr e Luis Díaz, respetivamente. No final do encontro, Sérgio Conceição admitiu que a dupla está em dúvida para terça-feira, dia em que o FC Porto defronta a Juventus em Turim.

"O Pepe era impossível voltar porque é um problema muscular no gémeo. O Corona não conseguia voltar também, com o traumatismo que teve [choque com Rodrigo], não conseguia ver nada, não se conseguia levantar. Estão claramente em dúvida, não sabemos se vão poder viajar [para Itália]",, afirmou o treinador portista.