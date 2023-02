FC Porto esclarece lesões de Eustáquio e Otávio

Dragões regressaram esta quinta-feira ao trabalho com más notícias para Sérgio Conceição

O FC Porto tem dois novos nomes no boletim clínico: Stephen Eustáquio e Otávio.

O primeiro, de acordo com os dragões, está a contas com uma "lesão no ligamento colateral interno do joelho esquerdo", enquanto o internacional português, que teve de ser substituído nos Barreiros, "contraiu uma lesão muscular na coxa direita".

Ambos realizaram apenas tratamento, tal como Francisco Meixedo, Veron e Marko Grujic.

Recorde-se que Eustáquio, que até viajou para a Madeira, ficou de fora das opções e Sérgio Conceição, após a partida, explicou que o problema tinha origem numa pancada sofrida ainda na primeira parte do jogo com o Sporting, para a Taça da Liga, desconhecendo o tempo de paragem.

Este diagnóstico agora conhecido é semelhante à lesão que Pepe sofreu no início de outubro e que o obrigou a um grande esforço para conseguir recuperar a tempo do Mundial, a meio de novembro. Porém, não significa que Eustáquio tenha de passar pelo mesmo tempo de paragem, tudo depende da extensão da lesão e de que forma é que o ligamento ficou afetado.

Quanto a Otávio, os problemas musculares já tinham ficado evidentes na partida com o Marítimo, forçando a substituição.

Neste momento, e pensando no jogo com o Vizela, no domingo, as opções para Sérgio Conceição para o meio-campo estão bastante limitadas. Com Bernardo Folha a ter de cumprir castigo, restam Matheus Uribe e André Franco, uma vez que Bruno Costa, recorde-se, foi despromovido à equipa B.