FC Porto esclarece lesão sofrida por Zaidu frente ao Atlético

Lateral nigeriano a contas com uma rotura muscular no adutor da coxa esquerda.

Zaidu sofreu uma uma rotura muscular no adutor da coxa esquerda durante o encontro com o Atlético, informou o FC Porto esta quinta-feira.

Tudo aconteceu num pico que o lateral fez no ataque em que passou por vários adversário e acabou travado em falta por Stefan Savic. A lesão contudo, não resultou diretamente da entrada do adversário. Zaidu recebeu assistência médica de imediato e, como o jogador do Atlético viu o amarelo, não teve de sair e a partida continuou. Contudo, dois minutos depois, o nigeriano atirou-se para o chão pedindo de imediato a substituição, tendo mesmo de ser ajudado para conseguir caminhar até ao banco. Primeiro por dois colegas, depois por elementos do departamento médico.

Nesta quinta-feira, Zaidu publicou uma imagem do momento nas redes sociais, com um emoji, dando conta da desilusão com o sucedido.

Recorde-se que há já algum tempo que Zaidu tem estado limitado a nível muscular, o que tem obrigado a uma cuidada gestão por parte dos responsáveis portistas.

Além do lateral, que fez apenas tratamento, Pepe e Veron estão no boletim clínico portista e realizaram treino condicionado.

O FC Porto prepara a receção ao Paços de Ferreira, da ronda 12 do campeonato, marcada para as 18h00 de sábado.