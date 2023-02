FC Porto esclarece lesão sofrida por Wendell frente ao Vizela

Lateral a contas com uma entorse no tornozelo direito.

Wendell sofreu uma entorse no tornozelo direito na segunda parte do encontro com o Vizela, informou o FC Porto pouco depois do apito final do jogo da ronda 19 do campeonato.

O lateral-esquerdo brasileiro de 29 anos ficou estendido no relvado depois de um lance em que tentou cruzar para a grande área contrária, acabando rendido por Zaidu. Era titular desde a lesão do nigeriano contra o Atlético de Madrid, dia 1 de novembro.

O FC Porto, recorde-se, venceu com golos de Pepê e Taremi.