Brasileiro com uma mialgia na coxa esquerda.

Otávio tem uma mialgia na coxa esquerda, na sequência da partida com o Gil Vicente, dos quartos de final da Taça de Portugal. "Substituído aos 82 minutos com queixas físicas, o camisola 25 dos dragões sofreu uma mialgia na coxa esquerda e será reavaliado este sábado pelo Departamento de Saúde do FC Porto", informa o clube no site oficial.

Quanto a Corona, que também deixou o relvado com queixas aparentes, nada foi mencionado, pelo que o mexicano não terá qualquer problema físico. Corona, aliás, marcou o primeiro golo do jogo, com Taremi a fechar as contas.