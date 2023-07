FC Porto esclarece lesão que tirou Veron do jogo

Veron entrou na segunda parte, jogou nove minutos e saiu lesionado do FC Porto-Wolves

Veron esteve em campo apenas nove minutos. Lançado aos 73 minutos do FC Porto-Wolverhampton, o brasileiro acabou por sair lesionado aos 82.

Mais tarde, o clube azul e branco explicou que o brasileiro sofreu uma lesão no adutor direito.

COMUNICADO

Avançado brasileiro teve de ser substituído no encontro frente aos Wolves (0-1)

A mais recente atualização do boletim clínico do FC Porto informa que Gabriel Veron está a contas com uma lesão no adutor direito.



O camisola 7 portista entrou ao minuto 73 do embate de preparação diante do Wolverhampton (0-1), apresentou queixas físicas pouco depois e acabou substituído aos 82 minutos.