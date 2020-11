FC Porto esclarece lesão que deve afastar Pepe do jogo com o Marselha

Último treino deixou marcas no capitão portista

O treinador Sérgio Conceição já o havia afirmado na conferência de imprensa, há momentos, e a nota oficial dos dragões confirma o cenário de dúvida relativamente à utilização de Pepe no jogo com o Marselha, esta terça-feira, para a Liga dos Campeões.

"Com uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo, Pepe juntou-se a Mbaye (tratamento e ginásio) e a Marcano (treino condicionado e ginásio) no lote de nomes presentes boletim clínico azul e branco", revela comunicado dos portistas na sua página oficial.

Esta foi a derradeira sessão antes do confronto com a equipa treinada por André Villas-Boas, relativa à terceira ronda do grupo C da Liga dos Campeões.