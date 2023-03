Guardião foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional devido a uma lesão. No regresso ao Olival, fez tratamento e juntou-se a Pepe, João Mário e João Marcelo.

Diogo Costa já regressou ao Olival, depois de ter sido dispensado dos trabalho da Seleção devido a uma lesão. O guardião está a contas com um problema muscular.

Ausente do treino e a fazer tratamento devido a uma lesão muscular no ombro direito, o guardião do FC Porto juntou-se a João Mário (tratamento), a Pepe (tratamento) e a João Marcelo (tratamento) no boletim clínico.

Recorde-se que Portugal defronta esta quinta-feira (19h45) o Liechtenstein, em Alvalade, no primeiro jogo de apuramento para o Europeu de 2024.