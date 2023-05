FC Porto equaciona apresentar queixa pela provocação de David Neres

Neres provocou os dragões e o Sporting. Picou ainda Otávio, que lhe respondeu, e Pote.

O FC Porto equaciona apresentar uma queixa contra David Neres. Durante as celebrações, e no caminho até ao Marquês de Pombal, o brasileiro fez um vídeo em direto no Instagram em que provocou dois jogadores com quem se tinha desentendido durante a época: Otávio, do FC Porto, e Pedro Gonçalves, do Sporting. O jogador encarnado marcou os dois colegas no vídeo que transmitia e escreveu "Chupa" e "Chora bebé". Para além disso, o brasileiro comentou uma fotografia sobre Otávio no Instagram dos dragões, escrevendo: "Cadê [onde está] o sorrisinho". O jogador dos azuis e brancos respondeu: "Ganha mais duas vezes e empata comigo, estamos empatados em títulos na Luz", comentou o portista. Surgiram vídeos em que se ouve Neres a cantar: "Chupem lagartos, chupem tripeiros".

Na época passada, recorde-se, quatro jogadores do FC Porto (Otávio, Fábio Cardoso, Manafá e Diogo Costa) foram suspensos por um jogo, por insultos ao Benfica durante os festejos do título, uma vez que os encarnados apresentaram queixa. Agora, o FC Porto pode fazer o mesmo. Se vier a ser castigado, Neres perde o jogo da Supertaça.