FC Porto envia condolências à família de Berlusconi: "Connosco privou em várias ocasiões"

Antigo presidente do Milan morreu aos 86 anos, vítima de uma leucemia crónica.

O FC Porto recorreu esta segunda-feira às redes sociais para expressar condolências pela morte de Silvio Berlusconi, aos 86 anos, vítima de leucemia crónica.

"O FC Porto envia sentidas condolências à família e amigos de Silvio Berlusconi que, enquanto dirigente máximo do AC Milan, connosco privou em várias ocasiões. Que descanse em paz", pode ler-se.

O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi morreu num hospital em Milão, noticiou a agência italiana ANSA.

Berlusconi, 86 anos, estava internado no Hospital San Raffaele desde sexta-feira, supostamente para fazer exames.

O líder do partido Forza Italia, magnata da comunicação social e antigo presidente do Milan tinha estado 45 dias no mesmo hospital até há três semanas, devido a uma pneumonia e uma leucemia.

Na sexta-feira, os médicos disseram que Berlusconi tinha sido hospitalizado para "controlos programados" e que o seu estado não era crítico nem alarmante, segundo a agência espanhola EFE.

Apelidado de "o imortal" pela longevidade na política, Berlusconi governou a Itália durante nove anos, em três ocasiões entre 1994 e 2011.

Depois de vender o Milan, que dirigiu durante mais de 30 anos (1986/2017), Berlusconi assumiu nova aventura no futebol, com a compra do Monza, entregando a gestão, tal como o fizera com o emblema rossoneri, a Galiani.