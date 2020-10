FC Porto entra na fase de grupos da Champions com derrota pela quinta vez

Com 24 presenças na Liga dos Campeões, o FC Porto perdeu apenas seis vezes o jogo inaugural da fase de grupos. Nas últimas quatro vezes em que tal sucedeu, os dragões passaram aos oitavos de final em metade delas.

O FC Porto sofreu apenas a quinta derrota na estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões, fase em que participa pela 24.ª, e conseguiu o apuramento para os oitavos nas duas últimas.

Em 2009/10, os dragões caíram por 1-0 em Stamford Bridge, face ao Chelsea, mas acabaram segundos no Grupo D, atrás dos ingleses, mas à frente do Atlético Madrid, e, em 2017/18, perderam por 3-1 na receção ao Besiktas, para acabaram segundos do Grupo do Grupo G, após os turcos, mas antes de Leipzig e Mónaco.

Ao contrário do que sucedeu em 2009/10 e 2017/18, nas duas primeiras vezes que arrancou a perder, o FC Porto não ultrapassou, no entanto, a fase de grupos.

Em 1997/98, perdeu por 1-0 no reduto do Olympiacos, curiosamente o seu próximo adversário, terça-feira, no Dragão, e ficou no último lugar do Grupo D, conquistado pelo Real Madrid, seguido pelo Rosenborg e o conjunto helénico.

Oito anos volvidos, o desaire, por 3-2, aconteceu na visita ao Glasgow Rangers, onde de nada valeu um raro bis de Pepe, e o FC Porto também foi quarto, do Grupo H, atrás do Inter, dos escoceses e até do modesto Artmedia.

No total das 24 participações, registo apenas superado por Real Madrid e Barcelona (cumprem a 25.ª), o FC Porto entrou nove vezes a ganhar e 10 com empates.