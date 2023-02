FC Porto: enfermaria lotada só dá esperança para Milão e receção ao Rio Ave preocupa

Uribe e Galeno a contas com microrroturas aumentam as dores de cabeça de Conceição. Cenário para a receção ao Rio Ave é preocupante. Fábio Cardoso e Wendell são os únicos que ainda podem recuperar para a sábado, mas não será fácil. Portistas cruzam os dedos pelo restabelecimento de Otávio e Evanilson, de olho na visita ao Inter.

O regresso do FC Porto aos treinos após a vitória sobre o Sporting (1-2) confirmou o pior cenário em relação a Uribe e Galeno, dando novas dores de cabeça para Sérgio Conceição. Reavaliados após terminarem o duelo de Alvalade em dificuldades (o extremo foi substituído aos 75"), os dois jogadores sofreram o mesmo tipo de lesão muscular - microrrotura no adutor da coxa esquerda - e aumentaram para oito o número de "clientes" do boletim clínico.

O cenário para a receção de sábado ao Rio Ave é, portanto, delicado, e os dragões depositam esperança na recuperação de alguns elementos para o encontro com o Inter, na próxima quarta-feira, em Milão. Mas vamos por partes.