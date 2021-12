FC Porto endereça condolências aos familiares e amigos de José Eduardo Pinto da Costa

O conhecido professor e médico legista tinha 87 anos

Faleceu, esta quarta-feira, aos 87 anos, José Eduardo Pinto da Costa, irmão do presidente do FC Porto, Pinto da Costa. Natural de Cedofeita, o conhecido professor e médico legista foi o primeiro de cinco filhos de José Alexandrino Costa e Maria Elisa Pinto.

O FC Porto endereçou, através de uma nota oficial, "sentidas condolências" aos familiares e amigos, num "momento tão difícil".

Leia a nota oficial do FC Porto:

"Morreu hoje, aos 87 anos de idade, o médico e professor universitário José Eduardo Pinto da Costa, antigo membro do corpo clínico do FC Porto e irmão do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa.



José Eduardo Pinto da Costa era o mais velho de seis irmãos e desenvolveu uma importante carreira no domínio da medicina legal. Formado pela Universidade do Porto, foi professor da Faculdade de Medicina e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, com o estatuto de professor catedrático, além de diretor do Instituto de Medicina Legal do Porto. Ligado ao desporto desde muito jovem, foi praticante de futebol no Futebol Clube de Infesta e dirigente das federações de hóquei em campo e de boxe. Era, além disso, adepto do FC Porto, tendo sido pela mão deste irmão que Jorge Nuno Pinto da Costa assistiu pela primeira vez a um jogo do clube, em 1945, frente ao Braga, no velho Campo da Constituição.



As cerimónias fúnebres de José Eduardo Pinto da Costa realizam-se esta quinta-feira, a partir das 17h00, na igreja de Cedofeita, no Porto. Num momento tão difícil, o FC Porto solidariza-se com os familiares e amigos de José Eduardo Pinto da Costa e endereça-lhes sentidas condolências."