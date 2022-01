FC Porto encerrou preparação para Vizela: confira as notas do treino

Jogo entre dragões e minhotos, para a Taça de Portugal, está agendado para as 20h45 de quarta-feira.

O FC Porto concluiu esta terça-feira a preparação para o jogo com o Vizela, referente aos quartos de final da Taça de Portugal e que está marcado para as 20h45 de quarta-feira.

João Marcelo e João Mendes voltaram a trabalhar sob o comando de Sérgio Conceição. Em sentido inverso, no boletim clínico mantêm-se Pepe (tratamento e trabalho de ginásio), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio), João Mário (tratamento) e Manafá (tratamento). Zaidu está ao serviço da Nigéria na CAN.

O Vizela, recorde-se, está a contas com vários casos de covid-19 no plantel. Perante o quadro, o emblema minhoto fez desde logo um pedido de formal de adiamento do jogo. Porém, o regulamento da FPF para estas situações refere que uma partida é adiada apenas se mais de 50% dos jogadores seniores habilitados para competir estiverem impedidos. O que não será o caso, visto que Álvaro Pacheco, numa situação ainda mais extrema do que a verificda hoje, pode recorrer ao plantel de sub-23.