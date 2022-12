FC Porto encerra preparação para o Gil Vicente com quatro indisponíveis

Dragões defrontam na quarta-feira a equipa de Barcelos nos quartos de final da Taça da Liga.

O FC Porto cumpriu esta terça-feira o último treino de preparação para o jogo com o Gil Vicente, referente aos quartos de final da Taça da Liga, numa sessão em que Sérgio Conceição não pôde contar com quatro jogadores: Meixedo, Pepe, Zaidu e Stephen Eustáquio.

O quarteto de lesionados deu seguimento ao regime de tratamento e está afastado das contas para o embate com os gilistas, que tem pontapé de saída marcado para as 20h15 de quarta-feira, no Estádio do Dragão.

De recordar que este será o último encontro dos campeões nacionais antes do Natal. Depois, os comandados de Conceição voltam à ação no dia 28, frente ao Arouca, em partida da I Liga.