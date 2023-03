FC Porto encerra Liga dos Campeões com 61,2 milhões de euros

A estes valores, acrescem ainda os do market pool, relacionados com os direitos televisivos. A UEFA distribuirá um total de 292 ME pelos 32 clubes, em função do valor proporcional dos países.

O FC Porto, ao falhar o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, fecha a edição 2022/23 da prova acima dos 61,2 milhões de euros.

Os dragões falharam um lugar no top 8 da principal prova europeia de clubes ao empatarem a zero na receção ao Inter, depois do desaire em San Siro por 1-0.

A formação detentora do título nacional teve entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões e arrecadou desde logo uma verba fixa de 15,64 ME, aos quais acrescentou 23,887 ME pelo ranking a 10 anos entre os participantes.

Os quatro triunfos na fase de grupos, nos dois jogos com o Leverkusen, em Bruges e na receção ao Atlético de Madrid, valeram mais 11,2 ME, verba a que se juntaram 0,198 ME pela redistribuição do remanescente dos empates.

Os dragões acabaram o Grupo B na liderança e, com o respetivo apuramento para os oitavos de final, arrecadaram mais 9,6 ME, para um total de 61,235 ME.

No ranking português, o FC Porto não é, ainda assim, o líder, já que o Benfica, que se qualificou para os quartos de final, ao afastar o Club Brugge (2-0 fora e 5-1 em casa), já vai nos 72,558 ME.

Por seu lado, o Sporting, que falhou os oitavos de final, parou nos 35,136 ME, somados os 28,147 ME pela entrada na fase de grupos, os 6,53 ME pelos dois empates e uma derrota, e os 0,459 ME pelo remanescente dos empates. O recorde nacional está na posse do FC Porto desde 2018/19, época em que os dragões coletaram 79,208 ME, montante que os encarnados podem ultrapassar esta época, no caso de atingirem as meias-finais.

A estes valores, acrescem ainda os do market pool, relacionados com os direitos televisivos. A UEFA distribuirá um total de 292 ME pelos 32 clubes, em função do valor proporcional dos países.