FC Porto encerra espaços temporariamente devido ao confinamento

Lojas e locais de atendimento aos associados do clube portista não vão estar acessíveis presencialmente, pelo menos, até final de janeiro

O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, um rol de medidas temporárias em função da vigência do novo período de confinamento da sociedade portuguesa, instaurado pelo renovado estado de emergência.

O clube portista procedeu ao encerramento de determinadas instalações, como as Piscinas de Campanhã, o Museu FC Porto, o Constituição Park o e os próprios espaços comerciais. O atendimento aos associados do emblema azul e branco continuará, porém, de forma virtual.

Leia a lista de medidas impostas pelo FC Porto:

- Atividade digital mantém-se disponível aos sócios e adeptos via online.



- O atendimento aos associados mantém-se através das linhas de apoio telefónico.



- Os serviços ao associado mantêm-se disponíveis online.



- Encerramento do complexo das Piscinas de Campanhã;



- Encerramento do espaço Museu FC Porto;



- Encerramento de todas as FC Porto Stores (Estádio do Dragão, Constituição Park, Norte Shopping, Arrábida Shopping, Parque Nascente, Quiosque de São Bento, The Style Outlet e Baixa);



- Encerramento do complexo Constituição Park.



- Loja do Associado do Estádio do Dragão: encerramento dos serviços presenciais de atendimento.