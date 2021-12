UM A UM >> Análise individual aos jogadores do FC Porto no Vizela-FC Porto (0-4), partida da 15ª jornada da Liga Bwin



Diogo Costa 6

O cabeceamento que agarrou aos 44" antecedeu uma grande parada, a remate de Schettine. Após defesa de recurso, aos 49", ficou maltratado, no lance da expulsão do brasileiro.



João Mário 6

Apertado pelos homens do Vizela, foi encontrando espaço para combinar com Otávio. Na retina ficaram dois cortes, já em cima dos 90"



Mbemba 6

Acabou por não ter muito trabalho e dobrou Zaidu quando necessário. Seguro, não complicou.



Fábio Cardoso 6

Tem os níveis de confiança em alta face às oportunidades que vai tendo. Autoritário e sem facilitar no controlo da profundidade.