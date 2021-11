FC Porto em Liverpool: pouco acerto apagou fogachos de Luis Díaz

UM A UM >> Análise aos jogadores do FC Porto na derrota, por 2-0, frente ao Liverpool

Diogo Costa 5

Controlou a profundidade e agarrou várias bolas pelo ar, sobressaindo nos lançamentos longos para Díaz. Nos golos, pouco podia fazer.



João Mário 6

Salah começou em cima dele e o bateu-se como pôde. Mais retraído do que é hábito, por força das presenças do egípcio e de Mané. Cumpriu e ainda subiu num par de ocasiões.



Mbemba 5

Após a saída de Pepe viu-se obrigado a assumir o papel de patrão da defesa. Jogou simples e só borrou a pintura com o deslize que resultou num livre perigoso para os da casa.



Pepe 5

Ressentiu-se da lesão no gémeo e saiu logo aos 25". Antes, não facilitou num par de bolas em profundidade.



Zaidu 6

Estava a realizar uma exibição irrepreensível a defender até ao lance do 2-0, em que falhou a abordagem à bola, deixando Salah escapar. Terminou de cabeça erguida.



Otávio 4

Noite de desacerto. Na memória ficam as ocasiões falhadas aos 12", com a baliza escancarada, e aos 32", quando rematou por cima. Pouco inspirado, ainda que esforçado, acabou com a braçadeira.



Sérgio Oliveira 4

Participativo no arranque, foi baixando de ritmo. Ainda ajudou à circulação de bola, mas sem efeitos práticos. Substituído, com naturalidade, aos 64".



Uribe 6

A primeira parte mostrou o colombiano a patrulhar o miolo e a travar as saídas rápidas dos reds. Ludibriado pela finta de corpo de Salah, fica ligado ao 2-0, mas esteve em bom plano.



Taremi 5

Viu um primeiro cabeceamento bloqueado por Matip e, aos 42", isolado, pecou na decisão, ao passar quando devia ter rematado. Outra cabeçada ao lado e saiu, aos 64". Tentou...



Evanilson 5

Trabalhou muito na frente de ataque e tem potência física, como ficou claro numa arrancada nos primeiros minutos. Faltaram olhos para a baliza. Rendido aos 77".

Fábio Cardoso 5

Coube-lhe, novamente, a missão de render Pepe perante os temíveis reds. Não foi por ele que correu mal...



Vitinha 5

Lançado para dar critério ao miolo, a bola pouco lhe chegou, mas ainda saiu de uma "cabine" junto à área.



Francisco Conceição 4

Ao contrário do que tem sido hábito, não entrou bem. Nos duelos defensivos, os reds levaram a melhor.



Toni Martínez 5

Um par de ações no último terço. Sem tempo para mais.



Grujic 5

Um corte em zona perigosa foi o que levou para contar do regresso a Anfield.

A FIGURA >> Luis Díaz: 7