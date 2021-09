FC Porto em Lisboa com todos os jogadores disponíveis

Porto, 23/12/2020 - Chegada esta noite do autocarro do FC Porto ao Estádio do Dragão, depois de ter vencido a Super Taça Cândido de Oliveira ao Benfica. Autocarro do Porto à chegada ao Estádio do Dragão. ( José Carmo / Global Imagens )

Fotografia: José Carmo / Global Imagens