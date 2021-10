Ao fim de oito rondas, o FC Porto cortou para metade os pontos perdidos e os golos sofridos, em relação a 2020/21.

O aviso foi feito por Conceição ainda no decorrer da pré-época e parece ter surtido efeito: por comparação à época anterior, o arranque do FC Porto no campeonato revelou-se bem melhor.

Em julho, o treinador considerou que as "seis primeiras rondas [da época passada] foram fatais" para os azuis e brancos, que terminaram no segundo posto.