UM A UM >> Análise ao desempenho individual dos jogadores do FC Porto que participaram no triunfo, por 1-0, em casa do Vitória de Guimarães na 29ª jornada da Liga Bwin

Diogo Costa 5

Tarde de pouco trabalho, agarrando remate frouxo de Estupiñán (64"). Admoestado na reta final pela demora a bater um pontapé de baliza.



João Mário 5

Passou grande parte do primeiro tempo no meio-campo adversário, mas quebrou no segundo, quando denotou dificuldades para travar a canhota vitoriana.



Mbemba 6

Menos vistoso do que Pepe, mas igualmente eficaz. Jogou simples e na retina ficou o corte que fez em esforço aos 58", na grande área.