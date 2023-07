FC Porto em dose dupla: três jogadores condicionados e 27 às ordens de Conceição

Plantel realizou duas sessões de trabalho esta quinta-feira.

O plantel do FC Porto realizou esta quinta-feira mais dois treinos de pré-época, no Olival, ainda com três jogadores no boletim clínico. João Mário, Veron e Evanilson voltaram a realizar treino condicionado, segundo informou o clube no site oficial.

Sérgio Conceição teve os mesmos 27 jogadores à disposição: Cláudio Ramos, Samuel Portugal e Francisco Meixedo (guarda-redes); João Mário, Dinis Rodrigues, Fábio Cardoso, João Marcelo, Marcano, David Carmo, Wendell, João Mendes, Rodrigo Fernandes, Bernardo Folha, Vasco Sousa, Romário Baró, André Franco, Pepê, Galeno, Gonçalo Borges, Rui Monteiro, Gabriel Veron, Abraham Marcus, Danny Namaso, Evanilson, Toni Martínez, Fran Navarro e Wendel Silva.



Para sexta-feira há nova sessão de trabalho, com início às 10h30.