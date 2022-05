FC Porto em busca da meia dúzia de títulos conquistados na casa dos grandes rivais

O FC Porto é o clube que mais vezes foi campeão no estádio de um adversário direto na história do futebol português: três vezes na casa do Sporting e duas na do Benfica; Último festejo em Lisboa surgiu em 2010/11, no estádio benfiquista, onde os portistas tentam fechar as contas desta Liga. Leões foram os que menos comemoraram no reduto dos outros grandes.

A precisar de apenas um ponto para resolver o maior dilema do campeonato, o FC Porto encontra-se perante a possibilidade de voltar a conquistar o título na casa de um dos dois maiores rivais.

Em 87 edições da competição, ninguém deu tantas vezes esse gostinho extra aos adeptos como os dragões. Até agora foram cinco: três no estádio do Sporting e duas no do Benfica.