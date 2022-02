UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores do FC Porto que alinharam na vitória, por 2-0, em Arouca, na 21ª jornada da Liga Bwin

Diogo Costa 5

Esteve mais ativo nas reposições de bola (uma delas criou um lance prometedor) do que em travar remates: praticamente não teve de o fazer. Mesmo assim, quanto azar, caiu desamparado numa saída e saiu de maca.



Bruno Costa 4

Raramente se sentiu confortável, especialmente a defender o espaço nas costas. Pouco aventurado no ataque.



Mbemba 7

Não começou muito certeiro com a bola nos pés, mas estabilizou e fez o 2-0 num bom gesto de cabeça.



Pepe 7

Regressou à competição com um notório apetite competitivo e esteve pouco menos do que intratável na resolução de uma série de lances e recuperações de bola.



Zaidu 6

Teve pouco que fazer atrás e procurou dar profundidade ao ataque. Boa jogada aos 45"+1" antes de encontrar Fábio Vieira na área.



Otávio 6

Um dos mais inconformados no período mais cinzento do FC Porto: do nada, a partir da linha lateral, inventou um lance muito perigoso. Aos 74", com o guarda-redes deslocado, tentou um golo olímpico. Nunca desligou a ficha.



Grujic 6

Muito ligado ao jogo, tanto no momento defensivo como ofensivo. Sereno como lhe é habitual, mas em demasia num alívio na área que valeu um pequeno susto.