"FC Porto é um grande clube, uma das melhores equipas neste momento"

Treinador do Lyon comenta o sorteio dos oitavos de final da Liga Europa.

Peter Bosz, treinador do Lyon, comentou esta sexta-feira o sorteio dos oitavos de final da Liga Europa, que ditou um encontro entre a equipa francesa e o FC Porto. O técnico neerlandês deixou elogios à formação portuguesa.

"É um bom adversário, que ainda não perdeu no campeonato. No início da época, jogámos contra eles [5-3 no Dragão, em jogo particular] com uma equipa totalmente diferente da que temos hoje. Sabemos que eles são uma das melhores equipas neste momento. Um bom adversário, com bons jogadores. É um grande clube, tem experiência. Estão mais habituados a jogar na Liga dos Campeões, mas nesta época, enfrentaram um grupo que não foi fácil", declarou.

A primeira mão da eliminatória realiza-se no dia 9 de março, no Estádio do Dragão e a segunda a 17, em Lyon.

Os dragões, que afastaram a Lázio no play-off de acesso aos "oitavos" (2-1 em casa e 2-2 fora), estão pela terceira vez nesta fase da prova, depois da vitória de 2010/11 e de terem sido eliminados nos quartos de final em 2013/14.