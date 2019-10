FC Porto é um caso raro na Europa... apenas imitado em Setúbal

Famalicão, que marcou em todas as jornadas efetuadas fora, é o próximo a tentar a sorte na casa azul e branca, de onde V. Setúbal V. Guimarães e Santa Clara saíram "a seco". Arranque idêntico só no ano do título.

Se, nas provas europeias, o FC Porto ainda está para terminar um jogo caseiro sem sofrer golos, a nível interno ainda está para aparecer a primeira equipa capaz de marcar no Dragão. O estádio dos portistas é nesta fase da temporada um dos fortes mais seguros das principais ligas europeias (O JOGO comparou dados com as 15 melhores do ranking da UEFA), só encontrando paralelo com o do... Bonfim. O Famalicão, que picou o ponto em todos os encontros efetuados como visitante na competição, é a quarta equipa na I Liga a tentar a sorte, depois de V. Setúbal (4-0), V. Guimarães (3-0) e Santa Clara (2-0) terem falhado redondamente.

O arranque dos portistas em casa, de resto, é em tudo semelhante ao da época em que arrecadaram o título (2017/18). Na altura, também começaram com três vitórias imaculadas: o Estoril (4-0) foi a primeira vítima, o Moreirense (3-0) a segunda e o Chaves (3-0) a terceira. A diferença para a atual estava apenas no rendimento ofensivo, uma vez que levavam mais um golo marcado do que agora. A forma como protegeram o fator casa, aliás, acabou por ser bastante importante para o desfecho bem-sucedido na prova - só empataram uma vez, com o Benfica -, algo que não aconteceu na época passada.

Por esta altura em 2018/19, o FC Porto não só já havia encaixado três golos em três jornadas como também sofrido uma derrota, frente ao V. Guimarães. E essa nem sequer seria a última. Na segunda volta, a equipa de Sérgio Conceição viria também a desperdiçar uma vantagem contra o Benfica (1-2), num encontro catalogado por muitos como decisivo para os encarnados vencerem a Liga.

Dois dissabores nas provas da UEFA



Parte da explicação para as dificuldades que o FC Porto tem sentido esta temporada para ter êxito nas provas organizadas pela UEFA está na forma como (não) tem protegido o fator casa, aquele que foi muito forte em temporadas anteriores. Aliás, na época passada os dragões ganharam os quatro primeiros jogos e só não o conseguiram contra o Liverpool. Agora sofreram golos nos três jogos efetuados no Dragão e, em dois deles, até ficaram com um sabor amargo na boca. O Krasnodar (3-2) marcou três vezes e afastou os azuis e brancos da Liga dos Campeões, enquanto o Rangers (1-1) atirou por uma vez e sacou um ponto na Liga Europa. Só o golo do Young Boys não teve efeitos nefastos...