FC Porto e Sevilha próximos de acordo por Corona

Jesús Corona, extremo do FC Porto

Partes aproximaram-se nas últimas horas e o extremo mexicano pode rumar à Andaluzia.

FC Porto e Sevilha estão mais próximos de um acordo com vista à transferência de Jesús Corona para o clube espanhol.

Nas últimas horas houve aproximação entre as partes e em cima da mesa estão valores superiores a 10 milhões de euros (M€) por 66,5% do passe do extremo, percentagem detida pela SAD azul e branca.

De recordar que, como O JOGO adiantou esta quinta-feira, os sevilhanos tentaram a contratação de Tecatito durante a estadia do agente do jogador em Espanha, mas os valores ficaram aquém daquele que os portistas estipularam como verba mínima: 20 M€.

A investida noticiada pelo nosso jornal ganhou nova força e aproximou-se da verba pretendida pelo FC Porto pela totalidade do passe, cabendo aos dragões uma cifra a rondar os 12/13 M€, pelos referidos 66,5%.

Corona, de 28 anos, representa o FC Porto desde 2015, ano em que deixou o Twente para rumar ao Dragão.