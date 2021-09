FC Porto e Sérgio Conceição multados pelo Conselho de Disciplina

Clube e treinador multados na sequência de incidentes na receção ao Moreirense, que os dragões golearam por 5-0.

O FC Porto foi multado em 510 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, enquanto o treinador Sérgio Conceição foi multado em 306 euros, na sequência de incidentes na receção ao Moreirense, que os dragões golearam por 5-0.

De acordo com o comunicado do CD, o emblema azul e branco foi multado por "comportamento incorreto do público", mais especificamente nos momentos de reposição de bola por parte do guarda-redes adversário, Mateus Pasinato.

"Ao minuto 28 e 29 da primeira parte um grupo de adeptos que se encontravam na ZCEAP do visitado, sector 8 a 12 na Bancada Sul melhor identificados como adeptos do FCP pois usavam camisolas, cachecóiss do clube, bandeiras e tarjas dos Super Dragões do FCP, entoaram emuníssonoo o cantigo "Filho da Puta" dirigido ao guarda-redes do Moreirense aquando da reposição de bola (pontapé de baliza)." - Conforme relatado no relatório do delegado da LPFP", pode ler-se.

Já Sérgio Conceição foi multado por não utilizar a braçadeira de treinador.

"Inobservância de outros deveres - Ex. vi. artigo 168.o, n.o 1 do RDLPFP e artigo 60.o, n.o 2, alínea d) do RCLPFP - "Durante a primeira parte, de forma intermitente, o Treinador do FCP Sérgio Conceição, não usou a braçadeira identificativa da função ou credencial. Não obstante o esforço do Delegado da Liga junto do Delegado ao jogo do FCP, Eng. Luís Gonçalves, o treinador do FCP, Sérgio Conceição, esteve toda a segunda parte do encontro sem usar braçadeira ou credencial" Conforme descrito no Relatório do Delegado LPFP", explica o CD.