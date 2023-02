FC Porto e Sérgio Conceição atingem recordes com a vitória frente ao Sporting

Pela primeira vez, o dragão ganhou meia dezena de partidas consecutivas ao Sporting. Conceição vai batendo recordes atrás de recordes. Bom momento dos azuis e brancos, que levam 21 jogos sem perder, contrasta com a tristeza leonina, que tem 38 pontos à jornada 20. Nos últimos dez anos, pior só em 2019/20.

O Sporting tem sofrido às mãos do FC Porto e no domingo agudizou-se a tendência. Os dragões conseguiram pela primeira vez bater os leões em cinco jogos consecutivos, um registo que o Sporting alcançara uma vez, num período de três anos, de 1945 a 1947. Sérgio Conceição logrou dois triunfos consecutivos no campeonato, ganhou, em janeiro, a final da Taça da Liga e as duas mãos da eliminatória contra o Sporting na Taça de Portugal de 2021/22. Como tal, em menos de um ano são cinco triunfos, que valem a ultrapassagem aos quatro festejos de José Maria Pedroto, em 1977 e 1978, três deles para a Liga.

Em 11 jogos contra o FC Porto pelo Sporting, Rúben Amorim só ganhou um e nenhum destes para a Liga. É exatamente neste capítulo que os leões terão uma preocupação assinalável, já que, para o campeonato, não vencem desde agosto de 2016, ou seja 13 partidas, ficando a apenas um desaire ou empate da pior sequência. Contando todas as provas, são oito encontros sem vencer, o que iguala o pior registo do milénio, obtido entre 2010 e 2014. Conceição atingiu ontem a décima vitória em 21 partidas contra os leões e colocou a equipa no lote das que ganharam este clássico por três vezes numa só época: em 1983/84 e 1993/94 o FC Porto também teve tal feito.

Se o FC Porto vai com nove vitórias consecutivas na temporada e com 21 jogos sem perder, o Sporting não conseguiu passar das sete vitórias seguidas em casa e está com 38 pontos à jornada 20, que, nos últimos dez anos, só não é pior do que a época de 2019/20, quando somava 35 pontos decorridas 20 rondas.