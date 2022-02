FC Porto e Saravia rescindem contrato

Saravia com a camisola do FC Porto

Jogador estava ligado ao FC Porto até 2023

Renzo Saravia já não é jogador do FC Porto. O lateral argentino e o FC Porto acertaram por mútuo acordo a rescisão do contrato que ligava ambas as partes, colocando ponto final no vínculo estabelecido em 2019 e que era válido até 2023.

O defesa, de 28 anos, esteve reunido com Pinto da Costa para acertar os termos do término da ligação e é agora um jogador livre no mercado.

De recordar que, na janela de transferências de inverno, Saravia foi alvo do interesse de clubes como Botafogo e River Plate.

Pelo FC Porto, o internacional alviceleste realizou apenas seis jogos oficiais, tendo sido cedido ao Internacional de Porto Alegre. Desde o término da cedência ao clube brasileiro, no final de 2021, Saravia vinha a treinar no Olival, ainda que à parte do restante plantel.