FC Porto e Ronaldo novamente frente a frente: Juventus no caminho dos dragões

Sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões ditou um duelo entre o FC Porto e a "Vecchia Signora".

O FC Porto terá pela frente os italianos da Juventus nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira na sede da UEFA, em Nyon (Suíça).

O campeão português, vencedor da mais importante prova europeia de clubes em 1987 e 2004, terá pela frente a "Vecchia Signora", que também venceu a Champions duas vezes (1985 e 1996) e que tem como figura principal o astro luso Cristiano Ronaldo.

A última vez que o clube azul e branco e Ronaldo se defrontaram foi no dia 15 de abril de 2009, no Estádio do Dragão, quando o internacional português decidiu a eliminatória dos quartos de final a favor do Manchester United, que venceu por 1-0, depois do empate 2-2 em Old Trafford.

Como adversário, Ronaldo tem jogos pelo Sporting e pelo Manchester United. Pelo emblema leonino, o último oficial que fez, a 1 de junho de 2003, no Estádio das Antas, na vitória do FC Porto por 2-0, quando o treinador dos leões era Laszlo Boloni. O primeiro foi a 11 de janeiro de 2003, em Alvalade (derrota 0-1). Pelos "red devils" em 2003/04, dois jogos, nos oitavos de final, quando o FC Porto foi campeão europeu, e em 2008/09, nos "quartos".

FC Porto e Juventus enfrentaram-se em cinco ocasiões na história, tendo o campeão italiano levado a melhor em quatro delas. O outro resultado foi um empate.

Em 2017, também nos "oitavos" da Liga dos Campeões, a formação agora comandada por Pirlo ganhou os dois jogos, 1-0 em Itália e 2-0 no Dragão.

Por ter terminado no segundo lugar do Grupo C, atrás do Manchester City, a equipa treinada por Sérgio Conceição vai disputar a primeira mão em casa, a 16, 17, 23 ou 24 de fevereiro, e a segunda em Turim, a 9, 10, 16 ou 17 de março.