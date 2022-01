FC Porto e Roma oficializam acordo por Sérgio Oliveira

Os dois clubes informaram ao mesmo tempo

O médio Sérgio Oliveira vai alinhar na Roma, por empréstimo do FC Porto, até ao fim da época 2021/22, ficando o clube da Serie A com opção para a contratação definitiva do internacional português.

"Sérgio Oliveira chega do FC Porto num empréstimo inicial até 30 de junho de 2022. No acordo, foi incluída uma opção que permite efetuar uma transferência definitiva", refere a Roma em comunicado.

O FC Porto também anunciou a transferência, nas redes sociais, desejando "felicidades" ao internacional português, através de uma mensagem publicada no Twitter.

O acordo entre as partes prevê o empréstimo até final da época, pelo qual os romanos pagarão um milhão de euros com variáveis que podem chegar ao 1,5 M€. Depois, se for acionada a opção de compra, a SAD portista receberá 13 M€, um valor que, de acordo com o que O JOGO apurou, poderá chegar aos 20 M€, mediante a concretização de objetivos tanto do jogador como da própria Roma.

A Sérgio Oliveira, de 29 anos, foi oferecido um contrato de quatro temporadas com um salário limpo anual de 2,5 milhões de euros. Esta será a quarta aventura no estrangeiro para Oliveira, depois de passagens pelo Mechelen, Nantes e PAOK.