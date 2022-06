"FC Porto e Roma na frente por Facundo Farías", afirma o representante do médio

Empresário do médio ofensivo referiu a um site italiano que há vários interessados, mas resume a corrida a dois clubes. Juventus, Milan, Manchester United, PSG e clubes dos Países Baixos terão pedido informações sobre o argentino de 19 anos, que está avaliado em 12 milhões de euros pelo Colón.

O talento de Facundo Farías surgiu no radar de vários clubes europeus nos últimos meses e, entre os que procuraram conhecer as condições para o contratar ao Colón, o FC Porto é um dos que se encontram melhor posicionados para o conseguir. A garantia é do agente do médio, Martín Sendoa, e surge dias depois de O JOGO ter noticiado a passagem pela Invicta do sócio, Luciano Scriminacci, para avaliar o interesse dos dragões no jogador.

"Neste momento, é uma corrida a dois entre a Roma e o FC Porto pelo Farías; o assunto é entre esses dois clubes", afirmou Sendoa ao portal "Romagiallorossa.it", associado ao emblema da capital italiana.

No futebol, porém, tudo muda de uma hora para a outra e, até a assinatura de Farías estar num contrato, há margem para outros se juntarem à contenda. De resto, Sendoa admitiu que tem recebido contactos de vários clubes europeus.

"A Juventus contactou-nos, o Milan conversou connosco, mas as equipas mais interessadas são a Roma e o FC Porto", insistiu o agente, que também deu conta de uma "manifestação de interesse por parte do Paris Saint-Germain", à boleia da "amizade" que tem com Luís Campos, novo conselheiro desportivo dos parisienses. "Mas não sei até que ponto darão passos concretos", ressalvou o representante de Farias, continuando a desenrolar a lista de interessados.

"O Manchester United também pediu informações, mas diria que o FC Porto e a Roma são as equipas atualmente na frente pelo Farías", reafirmou. "Também existiram abordagens de clubes neerlandeses por ele [Farías], mas repito: é um frente a frente entre a Roma e o FC Porto pelo Facundo", insistiu, antes de dar por terminada a conversa.

Com o mercado a atravessar uma fase de alguma acalmia, há movimentações que o FC Porto terá de fazer, nomeadamente no setor do meio-campo, antes de avançar em definitivo por alguns alvos. Farias é um dos nomes identificados, estando avaliado pelo Colón em 12 milhões de euros.

Arranque a marcar na Superliga

O resultado do Colón no arranque da Superliga da Argentina não foi o mais agradável, mas se saiu da casa do Atlético Tucumán com um empate (1-1), bem pode agradecer a Farías. O jogador que o FC Porto tem referenciado para 2022/23 apontou o único golo dos "Sabaleros", na conversão de uma grande penalidade, aos 34 minutos. Farías atuou a partir do flanco direito, mas surgiu várias vezes no meio para servir os companheiros mais adiantados ou para finalizar, um pouco à semelhança de Otávio no FC Porto. Numa das melhores jogadas do primeiro tempo, enviou uma bola à trave.