"FC Porto é o único que se intromete no lago dos tubarões"

Clube azul e branco é o único fora dos cinco maiores campeonatos europeus a marcar presença nos oitavos de final da Champions.

O apuramento já tinha ficado garantido na quinta jornada, mas o FC Porto não facilitou e, na quarta-feira, fechou a fase de grupos da Liga dos Campeões com um triunfo na Grécia, sobre o campeão local Olympiacos, por 2-0.

Os dragões são, de resto, a única equipa externa aos cinco grandes campeonatos da Europa que vão estar no sorteio dos oitavos de final da prova milionária. Um dado que é destacado pelo clube azul e branco na edição desta quinta-feira da newsletter "Dragões Diário".

"Todos os jogos contam, todos os jogadores contam, todas as oportunidades para demonstrar que o FC Porto é um clube de topo europeu contam. Já com a qualificação para os oitavos de final assegurada, os campeões nacionais venceram o Olympiacos na Grécia por 2-0, com golos de Otávio e de Uribe, e fecharam a fase de grupos da competição de futebol mais difícil do mundo com o brilhante registo de quatro vitórias, um empate e uma derrota", começa por referir o FC Porto, que prossegue:

"Os 13 pontos alcançados pelo FC Porto superaram os resultados obtidos por equipas com o nível do Real Madrid, do Liverpool, do Paris Saint-Germain e do Atlético de Madrid. Quando, na segunda-feira, forem sorteados os jogos dos oitavos de final, entre os 16 melhores clubes da Europa estarão quatro espanhóis, quatro alemães, três ingleses, três italianos, um francês e o FC Porto, o único que não pertence aos cinco principais campeonatos do continente. O único que se intromete no lago dos tubarões", remata o campeão nacional.