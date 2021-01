FC Porto é o melhor clube português no ranking mundial da IFFHS de 2020

Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol divulgou o ranking dos melhores clubes de 2020.

O FC Porto é a equipa portuguesa com melhor classificação no ranking dos melhores clubes do Mundo em 2020, elaborado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

Os campeões nacionais em título ocupam o 15.º posto (197 pontos) numa tabela liderada pelo Bayern, campeão da Alemanha e da Europa no ano passado.

Seguem-se Benfica, no 27.º lugar, e Braga, 48.º. O Sporting é 81.º e o Rio Ave encerra o "top 5" de equipas lusas no ranking, no 113.º lugar. De salientar que o Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, é o segundo emblema da classificação geral.