FC Porto e o jogo com o Boavista: "Taremi é alvo de uma perseguição mediática"

Queixas à arbitragem do dérbi continuaram este domingo.

As críticas do FC Porto à equipa de arbitragem liderada por Tiago Martins, na goleada por 4-1 frente ao Boavista, continuaram este domingo. Na newsletter Dragões Diário, o clube azul e branco indicou que o avançado iraniano, que reclamou ter sofrido penálti mais do que uma vez, é de "uma perseguição mediática".

"Não é possível abordar este jogo sem referir a prestação negativa da equipa de arbitragem, que deixou por assinalar um penálti que Sérgio Conceição considerou 'claríssimo' sobre Evanilson e que não sancionou diversas faltas sofridas por Mehdi Taremi, inclusivamente dentro da área", pode ler-se no texto.



"A situação chegou ao ponto de Taremi ter de ser substituído para 'evitar o que aconteceu num jogo em que foi expulso e não merecia', na sequência de uma jogada em que sofreu penálti. Considerado um dos 32 melhores jogadores do mundo pela IFFHS, em Portugal é alvo de uma perseguição mediática que parece ter como consequência a impossibilidade de serem assinaladas as faltas que sofre", completa.

Após o encontro, Conceição referiu sentir-se "triste com o que se passa no futebol português."