FC Porto e o final de carreira de Rodríguez: "120 jogos foram com as cores mais bonitas"

Antigo internacional uruguaio representou os dragões entre 2008 e 2012. Em Portugal, tinha jogado pelo Benfica, mas só ganhou títulos na Invicta, como uma Liga Europa, três campeonatos, três Taças e duas Supertaças

O internacional uruguaio Cristián Rodríguez terminou a carreira de futebolista, aos 37 anos, com vários companheiros de equipa a despedirem-se nas redes sociais do antigo jogador do FC Porto e Benfica.

Sem que tenha escrito nada em relação a este final, Cristián Rodríguez fê-lo de forma indireta ao publicar nas histórias da rede social Instagram as mensagens que antigos companheiros lhe dedicaram ao terem conhecimento do seu abandono dos relvados.

O FC Porto já reagiu ao fim de carreira do canhoto que, em Portugal, também representou o Benfica. ""120 jogos foram com as cores mais bonitas", publicou o clube azul e branco nas redes sociais.

Cristián Rodríguez chegou ao futebol português em 2007/08, por empréstimo do Paris Saint-Germain ao Benfica, mas na época seguinte assinou pelo FC Porto, clube de que saiu para o Atlético Madrid, em 2012.

Em Portugal, o extremo conquistou três campeonatos, todos pelo FC Porto, três Supertaças e três Taças de Portugal, numa carreira em que se destaca também a Liga Europa, ainda pelos 'dragões', e a Supertaça Europeia, pelos colchoneros.

Com passagens também pelo Paris Saint-Germain, Parma, Grémio, Independiente e Plaza Colónia, Cristián Rodríguez conta no palmarés com a Taça do Rei, a Taça de França, a Supertaça de Espanha, a Liga espanhola, e três Ligas e uma Supertaça do Uruguai.

Pelo seu país conquistou a Copa América e vestiu em 110 jogos a camisola da seleção principal.