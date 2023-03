FC Porto é o clube da Liga portuguesa mais estável a utilizar futebolistas

Segundo um estudo do CIES (Observatório do Futebol).

O FC Porto é o clube da liga portuguesa com mais estabilidade nos últimos anos, segundo um estudo do CIES (Observatório do Futebol) que conclui que os dragões foram quem menos jogadores utilizaram nas ligas domésticas ao longo dos últimos cinco e, até, dez anos.

Na última década, os portistas usaram na Liga um total de 133 jogadores, menos 12 do que o Benfica, o segundo, e nos último cinco anos, sempre com Sérgio Conceição, lançaram em campo 77 futebolistas, menos quatro do que o Benfica, que também é segundo neste período.

Na década, o Sporting é quarto, com 158 jogadores utilizados, e oitavo nos últimos cinco anos, com uma centena de atletas a competir.