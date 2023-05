FC Porto e Marcano discutem renovação: o ponto de situação

Marcano termina contrato a 30 de junho e, aos 35 anos, está a protagonizar uma das melhores temporadas da carreira. Dois dos sete golos que apontou valeram quatro pontos aos azuis e brancos.

O futuro de Marcano saltou para a ordem do dia na sequência do protagonismo conquistado nas últimas semanas pelo espanhol, que está a realizar uma das melhores épocas da carreira quando está a poucas semanas de terminar contrato com o FC Porto.

Como reconhecimento do impacto do espanhol no rendimento da equipa em 2022/23, a SAD azul e branca deu os primeiros passos no sentido de prolongar a ligação entre as partes, mas o agente preferiu adiar qualquer resposta sobre o tema para mais tarde. "No final da época falamos sobre isso", atirou Iñaki Ibañez a O JOGO, repetindo o que já havia dito à rádio "Antena 1", à qual lembrou que a continuidade do defesa "não é um caso de vida ou de morte".

Certo é que o "renascimento" de Marcano depois do calvário que atravessou devido a problemas físicos tem sido uma das histórias da época do FC Porto. Os sete golos do central em 2022/23 deixam-no apenas a um de fixar um novo recorde pessoal, mas, mais importante do que isso, foram os pontos que dois deles renderam. O espanhol tem o dom de aparecer quando os dragões mais precisam e os remates certeiros com Vizela, na primeira volta, e Arouca, na segunda, possibilitaram a conquista de quatro pontos.

E a estes deve ainda somar-se outro, não menos importante, em Famalicão, na "meias" da Taça de Portugal, que contribuiu para o desfecho da eliminatória a favor dos portistas.