O FC Porto recorreu ao Twitter para fazer a defesa de Sérgio Conceição, que esta terça-feira foi expulso na segunda parte do jogo da Taça de Portugal com o Magra

No Twitter, o FC Porto colocou a pergunta e deu três respostas. Em causa, a expulsão de Sérgio Conceição no decorrer da segunda parte do Mafra-FC Porto (0-3), partida da Taça de Portugal.

À pergunta "Qual é a importância de Sérgio Conceição no futebol português?", o clube azul e branco começou por responder com o currículo do treinador e do joggador, para rematar: "É esta folha de serviços impecável que não perdoam ao Sérgio Conceição. Mais respeito, mais seriedade, menos folclore".