FC Porto e comentador do Porto Canal alvos de processo disciplinar do CD

Processo, aplicado com base em declarações à Imprensa, foi remetido, em 9 de fevereiro, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional

A secção profissional do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar à SAD do FC Porto e a Bernardino Barros, comentador do Porto Canal, anunciou, esta quinta-feira, o organismo.

Em causa, estão "declarações proferidas em órgão de comunicação social de sociedade desportiva" [o FC Porto detém o canal em parceira com a Medialuso]. O processo disciplinar, instaurado pelo CD em 17 de fevereiro de 2021, foi concluído mais de um ano depois - em 4 de fevereiro de 2022.

Este ato disciplinar, no caso de Bernardino Barros, é, todavia, uma espécie de "inovação" deliberativa, dado que o comentador não é considerado um agente desportivo e, portanto, estará, à partida, fora da alçada disciplinar do CD.

O processo, segundo se lê no comunicado do CD da FPF, foi remetido, em 9 de fevereiro, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, "ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução" do mesmo.

Bernardino Barros enfrenta, agora, mais um processo disciplinar, já que, a 3 de fevereiro, o CD da FPF instaurou um outro, despoletado por uma queixa apresentada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol.